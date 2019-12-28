В Бурятии ракетчики провели учения с «Искандер-М»

Ракетчики отработали несколько десятков вводных



Военнослужащие ракетного соединения в Бурятии провели тактико-специальное занятие по доставке, перегрузке и стыковке ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».



Главной задачей такого мероприятия является отработка совместных действий подразделений по доставке ракет в условные позиционные районы.



Также ракетчики в ходе занятий отработали вопросы вывода техники комплекса в заданные и запасные позиционные районы, совершение марша, инженерное оборудование позиций, организацию маскировки и боевого охранения.



В общей сложности ракетчики в ходе занятия отработали несколько десятков вводных. Они были направлены на изучение возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.







