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В Бурятии ракетчики провели учения с «Искандер-М»

В Бурятии ракетчики провели учения с «Искандер-М»
Общество, 
Ракетчики отработали несколько десятков вводных

Военнослужащие ракетного соединения в Бурятии провели тактико-специальное занятие по доставке, перегрузке и стыковке ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Главной задачей такого мероприятия является отработка совместных действий подразделений по доставке ракет в условные позиционные районы.

Также ракетчики в ходе занятий отработали вопросы вывода техники комплекса в заданные и запасные позиционные районы, совершение марша, инженерное оборудование позиций, организацию маскировки и боевого охранения.

В общей сложности ракетчики в ходе занятия отработали несколько десятков вводных. Они были направлены на изучение возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



военнослужащие учения
 
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