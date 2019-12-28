В Улан-Удэ после реконструкции открылась знаменитая школа ушу

- Очень нравится этот спортзал, потому что здесь очень много разных тренажёров и каждый может позаниматься. Мне больше всего нравятся гантели, потому что качает руки, - рассказал «Байкал Daily» школьник Вениамин Тамнитов.





- Здесь занимаются дети не только с Машзавода, сюда приезжают дети со всего города, некоторые едут с двумя пересадками, только ради занятий в школе ушу. После реконструкции гордость школы, это большой спортивный зал с высокими потолками. Дети могут заниматься, не имея никаких препятствий. Есть и свой медицинский кабинет, душевые, раздевалки, в том числе раздевалки для маломобильных граждан, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.













27 декабря, после реконструкции, открылась детско-юношеская спортивная школа №18 «Золотой дракон». Вместо одноэтажного корпуса возведен двухэтажный, площадью более 1000 квадратов. До ремонтных работ в школе ушу занимались 600 детей. За счёт увеличения площади теперь будут заниматься порядка 1000 человек.На первом этаже расположен большой тренажёрный зал. На втором этаже размещён большой спортивный зал, где могут проводиться соревнования с участием сотен спортсменов. В здании установлены пандус, лифт, появился медицинский кабинет.Для комфортного занятия спортом было приобретено два ковра для занятий ушу, новые тренажёры, гимнастические маты, батуты, удобная мебель. Благоустроена и прилегающая к школе территория - заасфальтирована площадка перед школой, выложены плиткой тротуары, посажены деревья.Для реконструкции школы, а также, на полное обновление и оснащение здания в рамках «дальневосточной субсидии» выделено более 61 миллионов рублей.- В рамках «дальневосточной субсидии» было построено 27 спортивных объектов. Никогда такого не было. Это и стадионы, вот например в Кижинге, спортивные залы, как в Мухоршибире, Бичуре, этот спортивный зал, открытые спортивные залы, физкультурные площадки, открытые физкультурные комплексы, гиревой центр. В общем 27 объектов построили в этом году. Десятки тысяч людей получили возможность заниматься спортом регулярно, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.Спортивная школа «Золотой Дракон» существует с 1991 года. Здание, в котором с 2006 года располагается спортшкола, было построено в 90-х годах прошлого века. До 2006 года в нём размещались различные учреждения.Сегодня в школе ведутся занятия по ушу для детей от 5 до 18 лет и взрослых. За эти годы в школе были подготовлены заслуженный мастер спорта, 6 мастеров спорта международного класса, 14 мастеров спорта России. Воспитанники школы не раз становились лучшими не только в России, но в Европе и мире. В 2019 году спортивная школа «Золотой Дракон» стала победителем в номинации «Лучшая спортивная школа» в конкурсе республиканской премии в отрасли физической культуры и спорта «Золотой олимп».