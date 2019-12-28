В Бурятии Центральный универмаг стал культурным наследием





Здание Центрального универмага, что находится на площади Революции в Улан-Удэ, включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Таким образом, универмаг дополнил список памятников истории и культуры. Соответствующий приказ 24 декабря подписал зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.Центральный универмаг открылся в июле 1960 года.История же достопримечательности началась в 1953 году, когда был создан проект крупнейшего государственного торгового центра города. В процессе строительства проект дорабатывался.Тогда объект назывался «Главунивермаг», он сразу стал самым посещаемым и самым любимым улан-удэнцами магазином. Он поражал красотой своего интерьера: роскошью колонн в стиле рационализма, лестницей с огромными перилами, европейским комфортом и красивым оформлением залов.