Пауэрлифтеры Сибири съедутся в Иркутск на мастерский турнир

Также состоится фестиваль силовых видов спорта



В Иркутске с 28 по 29 марта 2020 года состоится открытый мастерский турнир «The Power of Siberia» по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лёжа, становой тяге, народному жиму, пауэрспорту и стритлифтингу по версиям IPL/СПР/WSF. В рамках соревнований планируется также провести фестиваль силовых видов спорта.



По результатам в пауэрлифтинге, его отдельных движениях, силовом двоеборье, народном жиме, пауэрспорте пройдёт присвоение до мастера спорта включительно. В стритлифтинге – до кандидата в мастера спорта включительно. Положения соревнований будут доступны в ближайшее время после согласительных процедур



В настоящее время готов макет медалей для турнира. Идёт работа над макетами медалей для стритлифтинга, армрестлинга, армлифтинга и мас-рестлинга. Об этом сообщает «союз пауэрлифтеров России» в Иркутской области.



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