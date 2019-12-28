В Забайкалье определят сильнейших в зимнем автокроссе

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Состязаться могут и иногородние участники



25 января в Забайкальском крае на автокроссовой трассе «Яблонька» состоятся соревнования по зимнему автомобильному кроссу. Об этом сообщает пресс-служба федерации автоспорта региона.



Соревнования пройдут в виде личного первенства. В заезды приглашаются и иногородние участники.



Покрытие трассы – грунт со снегом. Шины должны быть нешипованными – по классификации и техническим требованиям (КиТТ).



Заявки на участие подаются до 13 января. Количество дисциплин зависит от количества поданных заявок. При количестве заявок менее 6 – дисциплина не включается в соревнование.

