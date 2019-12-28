Состязаться могут и иногородние участники
25 января в Забайкальском крае на автокроссовой трассе «Яблонька» состоятся соревнования по зимнему автомобильному кроссу. Об этом сообщает пресс-служба федерации автоспорта региона.
Соревнования пройдут в виде личного первенства. В заезды приглашаются и иногородние участники.
Покрытие трассы – грунт со снегом. Шины должны быть нешипованными – по классификации и техническим требованиям (КиТТ).
Заявки на участие подаются до 13 января. Количество дисциплин зависит от количества поданных заявок. При количестве заявок менее 6 – дисциплина не включается в соревнование.
В Забайкалье определят сильнейших в зимнем автокроссе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Состязаться могут и иногородние участники
Победителей наградят денежными призами
В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и автограф-сессия
Также состоится фестиваль силовых видов спорта
Губернаторская ёлка собрала 800 детей из всех муниципальных образований региона
Концерт состоялся в Римско-католическом приходе
Беспилотники оснащены хорошими видеокамерами
Полицейские побывали в гостях у детей из малообеспеченных семей
Вход свободный
В Бурятии завершился турнир, посвящённый II Пандито Хамбо Ламе
22 декабря в Чите прошёл российский турнир по танцевальному спорту «Рождественский вальс»
Ракетчики отработали несколько десятков вводных
Центральный универмаг включен в список памятников истории и культуры
Теперь там появился второй этаж с большим спортивным залом
Члены клуба «Партизан 4х4» получили удостоверения инспекторов