 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Декабря

27 Декабря

Популярное

В Забайкалье определят сильнейших в зимнем автокроссе

В Забайкалье определят сильнейших в зимнем автокроссе
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Состязаться могут и иногородние участники

25 января в Забайкальском крае на автокроссовой трассе «Яблонька» состоятся соревнования по зимнему автомобильному кроссу. Об этом сообщает пресс-служба федерации автоспорта региона.

Соревнования пройдут в виде личного первенства. В заезды приглашаются и иногородние участники.

Покрытие трассы – грунт со снегом. Шины должны быть нешипованными – по классификации и техническим требованиям (КиТТ).

Заявки на участие подаются до 13 января. Количество дисциплин зависит от количества поданных заявок. При количестве заявок менее 6 – дисциплина не включается в соревнование.
спорт автоспорт автокросс зимний сезон Забайкальский край соревнования
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье определят сильнейших в зимнем автокроссе
В Забайкалье определят сильнейших в зимнем автокроссе
Общество, 28.12.2019
Состязаться могут и иногородние участники
В Бурятии пройдёт первенство по шахматам среди ветеранов
В Бурятии пройдёт первенство по шахматам среди ветеранов
Общество, 28.12.2019
Победителей наградят денежными призами
Спортсмены Бурятии проведут благотворительную акцию для детей
Спортсмены Бурятии проведут благотворительную акцию для детей
Общество, 28.12.2019
В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и автограф-сессия
Пауэрлифтеры Сибири съедутся в Иркутск на мастерский турнир
Пауэрлифтеры Сибири съедутся в Иркутск на мастерский турнир
Общество, 28.12.2019
Также состоится фестиваль силовых видов спорта
В Иркутской области на ёлке поощрили школьников, предотвративших пожар
В Иркутской области на ёлке поощрили школьников, предотвративших пожар
Общество, 28.12.2019
Губернаторская ёлка собрала 800 детей из всех муниципальных образований региона
Вечер органной музыки прошёл в Улан-Удэ
Вечер органной музыки прошёл в Улан-Удэ
Общество, 28.12.2019
Концерт состоялся в Римско-католическом приходе
В Бурятии военные тренируются с беспилотниками
В Бурятии военные тренируются с беспилотниками
Общество, 28.12.2019
Беспилотники оснащены хорошими видеокамерами
Забайкальский «Полицейский Дед Мороз» и Снегурочка раздали детям подарки
Забайкальский «Полицейский Дед Мороз» и Снегурочка раздали детям подарки
Общество, 28.12.2019
Полицейские побывали в гостях у детей из малообеспеченных семей
Главный тренер сборной Бурятии по борьбе выиграл бычка
Главный тренер сборной Бурятии по борьбе выиграл бычка
Общество, 28.12.2019
В Бурятии завершился турнир, посвящённый II Пандито Хамбо Ламе
Танцевальные пары из Бурятии взяли медали «Рождественского вальса»
Танцевальные пары из Бурятии взяли медали «Рождественского вальса»
Общество, 28.12.2019
22 декабря в Чите прошёл российский турнир по танцевальному спорту «Рождественский вальс»
В Бурятии ракетчики провели учения с «Искандер-М»
В Бурятии ракетчики провели учения с «Искандер-М»
Общество, 28.12.2019
Ракетчики отработали несколько десятков вводных
В Бурятии Центральный универмаг стал культурным наследием
В Бурятии Центральный универмаг стал культурным наследием
Общество, 28.12.2019
Центральный универмаг включен в список памятников истории и культуры
В Улан-Удэ после реконструкции открылась знаменитая школа ушу
В Улан-Удэ после реконструкции открылась знаменитая школа ушу
Общество, 28.12.2019
Теперь там появился второй этаж с большим спортивным залом
В Бурятии джип-клуб экстремалов будет помогать защищать лес
В Бурятии джип-клуб экстремалов будет помогать защищать лес
Общество, 28.12.2019
Члены клуба «Партизан 4х4» получили удостоверения инспекторов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^