Байкал возглавил топ желанных мест для путешествий

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Россияне больше всего хотят отправиться в путешествие на Байкал в 2020 году



Озеро Байкал - в десятке самых желанных мест для путешествий в 2020 году. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в новом году в путешествие.



Так, на первом месте оказался Байкал и набрал 44 процента голосов. Второе место заняло розовое озеро Сасык-Сиваш (29%).



По данным опроса, пользователи соцсетей также отметили, что хотели бы посетить в новом году горный парк Рускеала в Карелии, Стеклянную бухту во Владивостоке, село Териберка в Мурманской области и заповедник Утриш в Краснодарском крае.



Менее желанными для путешествий в 2020 году стали Соловецкий монастырь в Архангельской области, «город мёртвых» в Северной Осетии, город Болгар в Татарстане и солёное озеро Эльтон в Волгоградской области.

