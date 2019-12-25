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В Забайкалье полицейские вручили подарки детям-сиротам

В Забайкалье полицейские вручили подарки детям-сиротам
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской ежегодной благотворительной акции «Полицейский Дед мороз» забайкальские наркополицейские и работники читинской библиотеки имени Граубина побывали в гостях у воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Восточный».

Сотрудники полиции с ребятами младшего возраста сделали подделки, которыми они украсили свою новогоднюю ёлку. А со старшими школьниками провели викторину о здоровом образе жизни и призвали ребят быть законопослушными, вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Стражи порядка подготовили детям новогодние сладкие подарки и различные канцелярские товары, пожелав, чтобы в 2020 году исполнились их самые заветные желания.

Также в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД приготовили подарки малышам из Атамановского дома малютки. От имени наркополицейских волонтёры передали Дому малютки предметы для ухода за детьми и средства гигиены, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальский край
 
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