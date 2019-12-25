Спортсмен из Бурятии стал чемпионом Всероссийских соревнований по киокусинкай

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Бурятии

Соревнования «Восточный рубеж» прошли в Иркутске с 20 по 23 декабря



Спортсмен из Бурятии Александр Лазарев стал чемпионом Всероссийских соревнований по киокусинкай «Восточный рубеж» в категории 16-17 лет до 60 кг. Соревнования прошли с 20 по 23 декабря в Иркутске. Участие в них приняли более 340 спортсменов из 23 субъектов страны.



Александр Лазарев одержал в первом бою досрочную чистую победу. Также Александр завоевал бронзу в личном ката.



Дебютировали на турнире спортсмены в возрастной категории 10-11 лет: Дмитрий Казаков, Тимур Ентаев, Виктория Сакияева - победитель в номинации «За волю к победе».



Хорошую техническую подготовку показал Дмитрий Казаков, который одержал 2 уверенные победы, но дальше не смог пройти по решению судей. Кирилл Кулаков, Сергей Кизченко продемонстрировали боевой дух, характер и достойно показали Бурятскую школу киокусинкай.



Тренируются спортсмены в школе каратэ Киокусинкай «Илькин доджо» у Руфиева Илькина Бюльбюль оглы, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.





