УФСИН Бурятии провёл «прямую линию» по вопросам обеспечения прав осуждённых

Родственники осуждённых интересовались медицинским обеспечением и условиями содержания в следственном изоляторе



Комиссия в составе помощника начальника УФСИН России по Бурятии по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной инспекции (УИС) Виктора Пластинина, членов Общественного совета во главе с председателем Николаем Ломако, провели прямую линию по вопросам обеспечения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС республики.



На телефонную линию поступают звонки по различным вопросам деятельности исправительных учреждений. На этот раз родственники осужденных интересовались медицинским обеспечением и условиями содержания в следственном изоляторе.



На все заданные в ходе прямой линии вопросы руководством регионального УФСИН и присутствующими представителями общественности были даны исчерпывающие ответы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

