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Жители Бурятии боятся, что не дождутся бесплатных школьных обедов

Жители Бурятии боятся, что не дождутся бесплатных школьных обедов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Точная дата введения бесплатного питания для младшеклассников зависит от Госдумы

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре стало известно, что с 2020 года учеников начальных классов в Бурятии начнут кормить в школах бесплатно. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов. Он сообщал, что для обеспечения горячим питанием только улан-удэнских младшеклассников, которых 28 819 человек, потребуется порядка 550 миллионов рублей.

Однако многодетные мамы в Бурятии в преддверие нового года забили тревогу. Родителям, которые обращались за разъяснениями в том числе в минобрнауки Бурятии, не давали никакой информации.

- До нового года осталось несколько дней, а в городском комбинате питания, в их бухгалтерии об этом ничего не знают. Также говорят, что не знают, и в министерстве образования Бурятии, даже специалист по питанию, - поделилась с «Байкал-Daily» многодетная мама Оюна.

- Неужели опять всё вранье?! – возмутилась она.

В свою очередь, в правительстве Бурятии пояснили, что сперва Госдума должна одобрить поправки в закон «Об образовании в РФ» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

- Как сообщил помощник депутата Госдумы РФ Алдара Дамдинова Бэлигто Будаев, законопроекты уже приняты в первом чтении. Окончательное решение с учётом ряда замечаний будет принято в рамках второго чтения, которое состоится в январе 2020 года, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе правительства республики.

Для обеспечения детей горячим питанием необходимо привести городской комбинат школьного питания и школьные столовые как в Улан-Удэ, так и в районах республики в соответствие, обновить и закупить новое оборудование. На эти цели потребуется дополнительное финансирование.

- В настоящий момент министерством образования и науки Бурятии ведётся расчёт дополнительной финансовой потребности для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов, - пояснили в правительстве Бурятии.

Возможность обеспечивать бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 в Бурятии появится только после принятия закона Госдумой России.
школьное питание
 
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