В Бурятии провели совещания по «лесным вопросам»

Специалисты РАЛХ обсудили с лесопользователями контрольно-надзорную деятельность в лесах
В Улан-Удэ специалисты лесного надзора Республиканского агентства лесного хозяйства собрали лесопользователей для обсуждения контрольно-надзорной деятельности в лесах.
Сотрудники агентства напомнили лесопользователям о соблюдении требований правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. Были обсуждены административные наказания за нарушения требований лесного законодательства, уничтожение специальных знаков и самовольное занятие лесного участка.
Также присутствующие обсудили правила заготовки, транспортировки древесины, порядок проведения рубок и воспроизводство лесов. Кроме этого, были рассмотрены вопросы о нарушениях лесного законодательства, незаконных рубках и загрязнении лесов.
Такие семинары о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного контроля проведены во всех лесничествах республики, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
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