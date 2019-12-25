В Иркутской области пьяный мужчина устроил стрельбу

Стрелок обстрелял машину и попал в пассажира



В Аларском районе Иркутской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя посёлка Кутулик, стрелявшего на улице из гладкоствольного охотничьего ружья. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, в незаконном проникновении в жилище и умышленном уничтожении чужого имущества.



Установлено, что в апреле этого года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил стрельбу из гладкоствольного охотничьего ружья. Он попал в проезжающий автомобиль, в котором находилось 4 человека. Одному из пассажиров он прострелил поясничную область.



Затем пьяный мужчина зашёл в один из домов, где устроил беспорядочную стрельбу по мебели, электронной технике, автомобилям. К счастью, жильцы дома в тот момент отсутствовали.



Потерпевшим причинён ущерб на общую сумму около 500 тысяч рублей. Во время задержания мужчина оказал сопротивление полицейским и прятался в ограде дома.



Уголовное дело направлено в Аларский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





