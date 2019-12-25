В Бурятии военные полицейские получили новейшее вооружение

Военным выдали уникальный автомобиль и средства защиты от оружия массового поражения
В Кяхте на вооружение отдельного подразделения военной полиции общевойскового соединения ВВО поступила партия новейшего вооружения и специальных средств.
Так, взвод пополнился уникальным автомобилем специального назначения «Тигр-М», предназначенным для ведения разведывательных операций, патрулирования и огневой поддержки. Отечественная машина совмещает качества вездехода и скоростного манёвренного транспортного средства.
Также на вооружение военных полицейских поступили специальные унифицированные средства бронезащиты, современные средства защиты от оружия массового поражения, а также комплекты фото- и видеофиксации.
В ближайшее время созданные подразделения будут оснащаться современной военной экипировкой, комплектами «Колпак» и «Партнёр», в состав которых входят шлем, щит, а также нательная защита.
В настоящее время личный состав подразделений военной полиции в составе мотострелкового и танкового соединений выполняет задачи по обеспечению дисциплины и правопорядка внутри воинских частей, в пунктах постоянной дислокации, на полевых выходах и сборах, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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Военным выдали уникальный автомобиль и средства защиты от оружия массового поражения
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