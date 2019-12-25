Заведующая детсадом в Бурятии незаконно устроила своего мужа сторожем

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



В прокуратуру обратился житель Тункинского района Бурятии и заявил о нарушении его трудовых прав.



Заявитель трудоустроен в Туранском детском саду в должности сторожа. Однако в отсутствие письменного заявления работника заведующая детским садом вынесла приказ о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы. После чего работодатель временно приняла на должность своего супруга.



Материалы проверки были направлены в Тункинский межрайонный следственный отдел следственного управления для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственным органом в отношении заведующей возбуждено уголовное дело. Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

