Возбуждено уголовное дело
В прокуратуру обратился житель Тункинского района Бурятии и заявил о нарушении его трудовых прав.
Заявитель трудоустроен в Туранском детском саду в должности сторожа. Однако в отсутствие письменного заявления работника заведующая детским садом вынесла приказ о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы. После чего работодатель временно приняла на должность своего супруга.
Материалы проверки были направлены в Тункинский межрайонный следственный отдел следственного управления для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственным органом в отношении заведующей возбуждено уголовное дело. Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Заведующая детсадом в Бурятии незаконно устроила своего мужа сторожем
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