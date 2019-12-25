На Байкале турбаза закапывала мусор в лесу

С турбазы взыскан ущерб - более 1,4 млн



Природоохранная прокуратура год назад выявила ряд грубейших нарушений при эксплуатации базы отдыха «Песчанка», расположенной на Байкале, в 144 километрах от Иркутска.



Выяснилось, что на протяжении длительного времени турбаза занималась захоронением отходов производства и потребления в почве земли. Весь мусор спрессовывали в брикеты и закапывали в траншее в лесу. В результате перемешивания почвенного слоя с коммунальными отходами плодородный слой почв был уничтожен.



Более того, при эксплуатации дизель-генераторной установки допускались разливы нефтесодержащих продуктов, что также причинило ущерб окружающей среде. Сточные воды не проходили надлежащую очистку и сливались непосредственно на землю.



- Такое равнодушное отношение к хрупкой экосистеме территории привело к тому, что концентрация загрязняющих веществ в пробах почвы превысила допустимые показатели в 212 раз. Судебное разбирательство затягивалось из-за категоричной позиции руководства базы, нежелания признавать очевидные факты, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Спустя год решение суда об удовлетворении требований прокурора вступило в законную силу. С турбазы взыскан ущерб в сумме более 1,4 миллионов. Запрещено осуществлять деятельность по эксплуатации базы отдыха «Песчанка» до устранения нарушений требований законодательства об охране окружающей среды и правил пожарной безопасности.



Кроме того, база должна очистить территорию от отходов, освободить самовольно занятый земельный участок, путём демонтажа деревянного пирса, освободить береговую полосу озера Байкал от бани и надворного туалета. Также база отдыха обязана провести рекультивацию нарушенных земель.



