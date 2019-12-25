В Бурятии приставы взыскали компенсацию с застройщика

Организация передавала два многоквартирных дома в эксплуатацию 11 месяцев, в третьем случае не подключила дом к отоплению



В Бурятии судебные приставы взыскали с крупной строительной компании компенсацию морального вреда и неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства трём её участникам.



В двух случаях застройщик нарушил условия договора участия в долевом строительстве, передав объекты недвижимости спустя 11 месяцев.



В третьем случае дольщику передали объект своевременно, но без подключения многоквартирного жилого дома к центральному отоплению. Подача тепла была произведена спустя лишь несколько месяцев.



Службой судебных приставов в отношении строительной компании были возбуждены два исполнительных производства о взыскании компенсации морального вреда по 5 тысяч рублей каждому дольщику и одно исполнительное производство о взыскании неустойки в размере 20 тысяч рублей за несвоевременный ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.



В целях исполнения судебных решений судебные приставы наложили арест на расчетные счета должника в банковских учреждениях. Таким образом, задолженность списали со счетов в банке на основании постановления судебного пристава. На сегодняшний день права дольщиков восстановлены в полном объёме, сообщает пресс-служба УФССП России по Бурятии.





