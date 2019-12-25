Алису Жамбалову наградили за достижения на всемирной Универсиаде

Награду вместо Алисы, которая сейчас готовится к гонке Tour de Ski, получил её отец и тренер Саян Жамбалов



В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся ежегодный бал «Звёзды студенческого спорта». Во время мероприятия были награждены спортсмены, показавшие высокие результаты на международных соревнованиях.



В номинации за достижения на XXIX всемирной зимней Универсиаде 2019 года была награждена бурятская лыжница, четырехкратная чемпионка Универсиады, спортсменка Центра спортивной подготовки Алиса Жамбалова.



Награждение провели помощник президента России Игорь Левитин и депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Награду вместо Алисы, которая сейчас готовится к гонке Tour de Ski, получил её отец и личный тренер, главный тренер по лыжным гонкам ЦСП Саян Жамбалов, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.





