В Бурятии директор предприятия не следил за условиями на рабочих местах

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Его оштрафовали на 20 тысяч рублей



Муниципальное унитарное предприятие «Водсервис», осуществляющее деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Кяхтинском районе Бурятии, нарушало трудового законодательство.



Как выяснила прокурорская проверка, работодателем не организовано проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, обучение работников по охране труда и проверка знаний. Работники предприятия не проходили обязательные медицинские осмотры.



Директору МУП «Водсервис» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.



В отношении руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, его оштрафовали 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

