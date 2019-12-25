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В Бурятии директор предприятия не следил за условиями на рабочих местах

В Бурятии директор предприятия не следил за условиями на рабочих местах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Его оштрафовали на 20 тысяч рублей

Муниципальное унитарное предприятие «Водсервис», осуществляющее деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Кяхтинском районе Бурятии, нарушало трудового законодательство.

Как выяснила прокурорская проверка, работодателем не организовано проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, обучение работников по охране труда и проверка знаний. Работники предприятия не проходили обязательные медицинские осмотры.

Директору МУП «Водсервис» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, его оштрафовали 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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