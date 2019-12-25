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В Бурятии отдыхавшему за границей сотруднику начислили зарплату

В Бурятии отдыхавшему за границей сотруднику начислили зарплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Жительница Хоринского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру на филиал Центра гигиены и эпидемиологии в республике. Она заявила о нарушении трудового законодательства.

Как выяснила прокурорская проверка, помощнику санитарного врача учреждения в 2017 году протабелировано 4 рабочих дня в период фактического отсутствия работника на рабочем месте. В это время он отдыхал за пределами Российской Федерации. Гражданину незаконно начислена заработная плата.

- Прокурором района в Хоринский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по республике направлена информация для проведения проверки и принятия правового решения в порядке статей 144 – 145 УПК РФ в отношении ответственного лица, составляющего табель учёта рабочего времени, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Главному врачу учреждения внесено представление, которое удовлетворено, работником возвращена незаконно полученная заработная плата.
прокуратрура
 
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