В Бурятии отдыхавшему за границей сотруднику начислили зарплату

В дело вмешалась прокуратура



Жительница Хоринского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру на филиал Центра гигиены и эпидемиологии в республике. Она заявила о нарушении трудового законодательства.



Как выяснила прокурорская проверка, помощнику санитарного врача учреждения в 2017 году протабелировано 4 рабочих дня в период фактического отсутствия работника на рабочем месте. В это время он отдыхал за пределами Российской Федерации. Гражданину незаконно начислена заработная плата.



- Прокурором района в Хоринский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по республике направлена информация для проведения проверки и принятия правового решения в порядке статей 144 – 145 УПК РФ в отношении ответственного лица, составляющего табель учёта рабочего времени, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Главному врачу учреждения внесено представление, которое удовлетворено, работником возвращена незаконно полученная заработная плата.

