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В Бурятии экс-сотрудница агентства недвижимости смошенничала с материнским капиталом

В Бурятии экс-сотрудница агентства недвижимости смошенничала с материнским капиталом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина украла деньги покупательницы

В Бурятии бывшая сотрудница агентства недвижимости признана виновной за мошенничество, совершённое в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что осуждённая, действуя на основании доверенности от ООО «Золотой Дракон», в мае 2017 года заключила с жительницей Улан-Удэ договор целевого займа для покупки жилого дома с использованием материнского капитала.

После поступления денег на счёт покупателя, подсудимая составила фиктивный договор хранения денежных средств, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 408 тысяч рублей.

Суд приговорил мошенницу к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Удовлетворён гражданский иск потерпевшей о взыскании с виновной материального ущерба.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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