В Бурятии коммунальщики не запаслись топливом на зиму

Суд обязал их запастись топливом



Ресурсоснабжающие организации Кижингинского района Бурятии нарушали закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Как выяснила прокурорская проверка, муниципальным унитарным предприятием «Тепловик» и обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» не обеспечен нормативный запас топлива.



Прокурором района в суд направлены исковые заявления об обязании ресурсоснабжающих организаций создать и поддерживать в течение всего отопительного сезона 2019-2020 годов 52-суточный нормативный запас топлива.



Хоринским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены. Решения вступили в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

