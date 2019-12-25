Сегодня ночью в Бурятии температура опускалась до -45

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 декабря по республике преимущественно без осадков



Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 30-35, местами 20-25, по северным районам 40-45, днём 21-26, местами 13-18, по северным районам до 34 мороза. По южному Прибайкалью местами небольшой снег, температура ночью 11-16, днём 7-11 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 30-32, днём 23-25 мороза.



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