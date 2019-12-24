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В Бурятии мать и сын-инвалиды несколько раз отказывались от жилья

В Бурятии мать и сын-инвалиды несколько раз отказывались от жилья
Общество, 
Выяснились новые подробности скандала вокруг «бомжей поневоле»

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии мать и сын-инвалиды оказались на улице. Журналист Евгения Балтатарова поведала в соцсетях их историю, судя по которой можно сделать вывод – инвалидов «развели» и вынудили жить на улице.

По словам журналистки, с 2008 года Дарима и её сын Аюр стояли в очереди на жилье и к 2016 году стали первыми. Но Дариме посоветовали отказаться от исковых требований на предоставление жилья, убедив, что произошла ошибка – иск подали не в тот суд.

«Естественно, никто никуда не подал потом, потому, что это был мерзкий развод», - пишет Евгения.

Сегодня министерство социальной защиты Бурятии высказалось по поводу ситуации. Дарима Дабаева действительно обращалась в суд в 2015 году, а после отказалась от требований. По сведениям администрации Заиграевского района, семье предлагалось жильё в селе Новая Брянь по договору социального найма. От предложенного варианта Дарима отказалась, также как и от жилья в селе Первомаевка. Дарима попросила предоставить жильё либо в Улан-Удэ, либо в посёлке Заиграево.

Семья также отказалась от проживания в различных социальных гостиницах. В ведомстве добавили, что с 7 августа семью устроили в гостиницу по поручению зампреда правительства по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова, затем, по поручению главы республики Алексея Цыденова было предложено продлить срок проживания до 15 сентября, но Дарима с сыном самостоятельно освободили номер ещё 29 августа.

Евгения Балтатарова ранее писала, что в гостинице «Шанс» мужчины издевались над Аюром.

- Иных вариантов по предоставлению временного жилья министерство социальной защиты населения Республики Бурятия не имеет, - сообщают в пресс-службе министерства.

Также известно, что с 1 августа по 17 декабря Дарима Дабаева направила 86 обращений в различные органы, начиная от администрации главы, заканчивая следственным комитетом.

- На все обращения даны ответы разъяснительного характера, которые были направлены посредством электронной почты, в установленные законодательством сроки, - заявили пресс-службе минсоцзащиты.

Сейчас известно, что Дарима и Аюр заехали в дом, предоставленный отзывчивой улан-удэнкой после общественного резонанса. В целом, многие жители отозвались на просьбу о помощи и активно отдают семье одежду, бытовые вещи, перечисляют деньги, которые пойдут на обустройство.


минсоцзащиты семьи
 
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