Испанец отправился из Магадана на Байкал на велосипеде

Год назад испанский путешественник едва не погиб по пути к Байкалу
Знаменитый путешественник-велосипедист Хосе Пахарес из Испании прибыл в Магадан, чтобы всё-таки доехать на велосипеде до Байкала и осуществить нереализованную в прошлом году мечту. Об этом сообщает мэрия Магадана.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году иностранец на велосипеде решил доехать из Магадана до Байкала. Но горе-турист не учёл погодные условия. В результате ему пришлось ночевать в палатке при минус 50 градусах. Испанца спасли местные жители, которые доставили обессилевшего мужчину до ближайшего населённого пункта. Турист получил обморожение руки. Затем мужчина улетел домой.
Сегодня о своих планах по преодолению трассы он рассказал мэру Магадана Юрию Гришану, а также преподнёс градоначальнику подарок из Испании.
- Я понял, что такое настоящий холод, и в этот раз очень хорошо подготовился, поэтому надеюсь, что всё будет хорошо, - рассказал испанский гость.
Он добавил, что в этом году он очень много тренировался, путешествовал по горной системе Пиренеи на мощном велосипеде немецкого производства. Транспорт способен перемещать большой вес, приспособлен для поездок по горам и снегу.
Также Хосе подчеркнул, что слишком торопиться в дороге не будет, а намерен спокойно преодолевать километр за километром. С собой у него палатка, тёплый спальник и запасы высококалорийной еды.
В свою очередь, Юрий Гришан пообещал содействовать Хосе Пахаресу во время путешествия по трассе. «Вас могут встречать в округах Магаданской области до Якутии, а якутский мэр – мой друг, поэтому везде, думаю, вам будут рады», - уточнил глава Магадана и поинтересовался, как гостю удалось отправиться в столь длительный отпуск.
Турист рассказал - он работает в колледже в Сарагосе, также является членом клуба, занимающегося путешествиями, и мэр города отправила его в путь как посла клуба.
В путешествие из Магадана на велосипеде он отправится в пятницу, 27 декабря, в Иркутске рассчитывает оказаться примерно 20 марта.
В конце встречи путешественник преподнес Юрию Гришану бутылку красного вина из Испании. Как отметил градоначальник, этот напиток будет открыт в следующем году, на торжественном запуске городского музея. Хосе, в свою очередь, получил от главы муниципалитета шарфик, бейсболку, футболку и ветровку с символикой города.
Испанец отправился из Магадана на Байкал на велосипеде
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