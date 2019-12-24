Гражданин Украины попросил убежища в Улан-Удэ
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился гражданин Украины, нелегально проживающий в России с 2011 года. Заявитель просил предоставить временное убежище, объяснив нежеланием «возвращаться на родину и воевать против мирного населения».
Гражданин Украины уроженец города Улан-Удэ Бурятской АССР. Он прибыл в Россию в 2008 году и получил разрешение на временное проживание до 2011 года, но в установленные сроки разрешительные документы не оформил.
Омбудсмен обратилась к руководству управления по вопросам миграции МВД по Бурятии с ходатайством об оказании содействия гражданину в оформлении необходимых документов.
От иностранного гражданина миграционное подразделение приняло заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. На период рассмотрения заявления выдана справка, на основании которой мужчина поставлен на миграционный учёт, сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
Украинец перебрался в Бурятию, не желая «воевать против мирного населения»
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