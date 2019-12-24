В Бурятии учредят госпремию в области театрального искусства

- У нас сейчас есть только одна премия в области профессионального искусства. Она присуждается один раз в два года. Её размер – 100 тысяч рублей. Этот год у нас был объявлен Владимиром Путиным Годом театра. Мы проводили совет по культуре и искусству при главе Бурятии, и театралами был поднят вопрос о появлении ещё одной премии конкретно для театральных деятелей, для профессиональных театральных коллективов. Алексей Цыденов поддержал это предложение Союза театральных деятелей, - пояснила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.





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В Бурятии появится новая государственная премия, она будет вручаться в области театрального искусства. Называться госпремия будет «За честь и достоинство», награда – 300 тысяч рублей.Законопроект министерство культуры Бурятии разработало по поручению главы Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба правительства республики.Присуждаться награда будет художественному и артистическому персоналу, физическим лицам за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства Бурятии.Планируется, что премия будет присуждаться ежегодно с 2020 года один раз в год, в дату, приуроченную к международному дню театра. Получить её сможет как один соискатель, так и коллектив соискателей, состоящий не более чем из пяти человек. Почётные знаки премии будут вручаться каждому лауреату.Законопроект одобрен правительством Бурятии и будет вынесен на февральскую сессию Народного Хурала.