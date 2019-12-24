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В Иркутской зоогалерее микропиг подружился с собаками

В Иркутской зоогалерее микропиг подружился с собаками
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Свинку за неимением свободных вольеров подсадили к щенкам, Гуньке и Бро

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской зоогалерее прибавление – у них появился микропиг. Животному около 8 месяцев.

Микропиг успел на сегодня подружиться с содержащимися здесь щенками Гунькой и Бро.

- И ещё немного в ленту нашей свинки Явы. Привезли этот «подарок внукам от бабушки» к нам в приют ещё в начале ноября. Оказалось, что в квартире держать такое чудо очень некомфортно, даже учитывая то, что веса в ней всего около 8 кг. В Доме природы, за неимением свободных вольеров, её после осмотра врача подсадили к щенкам, Гуньке и Бро. Отношения у них сложились нормальные, поэтому до сих пор они так и живут вместе, в открытом вольере на радость посетителям, - написали сотрудники учреждения в соцсети.

Свинку, если она захочет и соизволит подойти, можно даже потрогать или чем-нибудь угостить, добавляют работники.



домашние животные зоопарк
 
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