В Иркутской зоогалерее микропиг подружился с собаками

Свинку за неимением свободных вольеров подсадили к щенкам, Гуньке и Бро
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской зоогалерее прибавление – у них появился микропиг
. Животному около 8 месяцев.
Микропиг успел на сегодня подружиться с содержащимися здесь щенками Гунькой и Бро.
- И ещё немного в ленту нашей свинки Явы. Привезли этот «подарок внукам от бабушки» к нам в приют ещё в начале ноября. Оказалось, что в квартире держать такое чудо очень некомфортно, даже учитывая то, что веса в ней всего около 8 кг. В Доме природы, за неимением свободных вольеров, её после осмотра врача подсадили к щенкам, Гуньке и Бро. Отношения у них сложились нормальные, поэтому до сих пор они так и живут вместе, в открытом вольере на радость посетителям, - написали сотрудники учреждения в соцсети.
Свинку, если она захочет и соизволит подойти, можно даже потрогать или чем-нибудь угостить, добавляют работники.
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Свинку за неимением свободных вольеров подсадили к щенкам, Гуньке и Бро
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