Лыжники из Бурятии стали призёрами первенства Иркутской области

Общество, Фото: федерация лыжных гонок РБ

Два «золота» у Виктории Невьянцевой



21 и 22 декабря в Ангарске прошли чемпионат и первенство Иркутской области по индивидуальным гонкам с раздельного старта. Об этом сообщает федерация лыжных гонок РБ.



В этих соревнованиях приняли участие и лыжники из Бурятии: Никитина Елизавета, Невьянцева Виктория, Петров Никита, Улахаев Дмитрий, Пономарёв Максим, Гессен Егор, Булсунаев Дмитрий, Епанчинцева Валерия, Мурашкин Павел, Литвиненко Оксана, Бурдинская Наталья, Кузнецов Михаил, Шукшина Дарья.



Виктория Невьянцева завоевала два первых места: в гонке свободным стилем 3 км и в гонке классическим стилем 5 км. Елизавета Никитина заняла 3 место в гонке классическим стилем 10 км, также она пришла четвёртой в гонке свободным стилем на 5 км. Дмитрий Улахаев из Северобайкальска занял 2 место в гонке на 3 км свободным стилем и опять стал вторым в гонке на 5 км классическим стилем.

