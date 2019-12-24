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Жителям Бурятии рекомендовали покупать ёлки с толстым стволом

Жителям Бурятии рекомендовали покупать ёлки с толстым стволом
Общество, 
Новогоднее дерево советуют покупать не раньше двадцатых чисел декабря

Неизменный атрибут и главное украшение Нового года - праздничная ёлка. Но о том, как выбрать лучшее новогоднее дерево знают немногие. Эксперты управления Роспотребнадзора по Бурятии дали рекомендации жителям республики по выбору качественных ёлок.

Натуральная ёлка. Где покупать?

Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках, и на территориях, прилегающих к торговым центрам. Покупать ёлки «с рук», у так называемых «чёрных лесорубов», незаконно. Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев. Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ будут работать 14 легальных ёлочных базаров.

Когда покупать?

Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

Какое дерево выбрать?

Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго.

Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не стоит.

Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.

Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева.

Выбирайте ёлку с одной макушкой. Если макушек две, три, или она обрезана, покупать такое дерево не нужно.

Как правильно донести ёлку до дома?

Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон.

На что ориентироваться при выборе искусственной ёлки?

Качество.

Ветки должны быть надёжно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться. Слегка потяните за хвоинки, они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму, и не будут осыпаться. На концах ветвей не должно быть острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин.

Запах.

Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика. Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих нормативам.

Пожарная безопасность.

Качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Электрические гирлянды – частый элемент украшения ёлки, и если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко воспламеняется, то последствия могут быть весьма плачевными.

Экологическая безопасность.

Экологическая безопасность одно из важнейших условий правильного выбора искусственных ёлок. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и не должна иметь в составе опасных для здоровья человека веществ. Чтобы убедиться в этом, попросите продавца показать вам сертификат качества.

Маркировка.

Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготовления, правила и условия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана ёлка, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском языке.

Живая или искусственная пушистая красавица будет украшать новогодние праздники - решать только вам. В любом случае, с появлением в доме ёлочки атмосфера станет праздничной.
Роспотребнадзор новогодние елки
 
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