Росгвардейцы Бурятии выиграли турнир ММА

Турнир был посвящён Дню работника органов безопасности Российской Федерации



Росгвардейцы Бурятии стали победителями межрегионального турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) «Щит и Меч». Турнир состоялся в Улан-Удэ с 21 по 22 декабря.



Мероприятие было посвящено Дню работника органов безопасности. В поединках сошлись представители силовых структур региона, спортсмены ММА клубов города и другие участники.



Сотрудники сил специального назначения Росгвардии Бурятии показали отличные результаты и заняли первое общекомандное место. У команды Росгвардии четыре третьих места, два вторых и два первых. Сильнейшими стали сотрудники ОМОН старший полиции Артём Р. в весовой категории до 77 кг и прапорщик полиции Александр И. в категории свыше 83 кг.



Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.





