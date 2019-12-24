Турнир был посвящён Дню работника органов безопасности Российской Федерации
Росгвардейцы Бурятии стали победителями межрегионального турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) «Щит и Меч». Турнир состоялся в Улан-Удэ с 21 по 22 декабря.
Мероприятие было посвящено Дню работника органов безопасности. В поединках сошлись представители силовых структур региона, спортсмены ММА клубов города и другие участники.
Сотрудники сил специального назначения Росгвардии Бурятии показали отличные результаты и заняли первое общекомандное место. У команды Росгвардии четыре третьих места, два вторых и два первых. Сильнейшими стали сотрудники ОМОН старший полиции Артём Р. в весовой категории до 77 кг и прапорщик полиции Александр И. в категории свыше 83 кг.
Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Росгвардейцы Бурятии выиграли турнир ММА
Общество, Фото:
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