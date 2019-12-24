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Дзюдоисты Иркутской области взяли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Дзюдоисты Иркутской области взяли 3 медали на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
У них две «бронзы» в Новосибирске, и одно «серебро» в Челябинске

Спортсмены Иркутской области завоевали две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Дружба народов», которые 21 и 22 декабря состоялись в Новосибирске. В турнире приняли участие более 100 дзюдоистов из различных регионов страны.

Среди женщин в весовой категории свыше 78 кг бронзовую медаль выиграла Лейла Салимова. Золотую медаль в этом весе получила Ольга Артошина из Красноярского края, серебро взяла Олинда Храпунова из Новосибирской области. Ещё одна бронзовая награда – у Екатерины Зелениной из Новосибирской области.

Среди мужчин в весе свыше 100 кг бронзовым призёром стал Виталий Сухопаров. В этой весовой категории победу одержал Никита Дибрин из Тюменской области. Второе место занял Роман Самойлов из Алтайского края.

Напомним, Лейла Салимова тренируется в спортивном клубе дзюдо «Мори» у Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учится в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Виталий Сухопаров учится в областном училище олимпийского резерва в Ангарске, его тренерами являются Виталий Бронников и Александр Степанов.

Ещё одна воспитанница клуба «Мори» Айлана Ооржак выиграла серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти заслуженного мастера спорта СССР, бронзового призёра Олимпийских игр Григория Веричева и на призы ЧРО Общества «Динамо». В турнире, который проходил 21 и 22 декабря в Челябинске, участвовали более 260 спортсменов из различных регионов страны.

Айлана Ооржак выступала в весовой категории до 63 кг среди юниорок. В финале она уступила Виктории Шнайдер, которая представляла на соревнованиях Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Бронзовыми призёрами в этом весе стали Полина Бухмиллер (Омская область) и Манижа Собирова (Челябинская область).

Айлана Ооржак тренируется у Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учится в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
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