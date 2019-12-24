Профилактическое мероприятие организовали для граждан, освободившихся из мест лишения свободы
В Курумканском районе Бурятии организовали День поднадзорного для граждан, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции. В нём приняли участие специалисты администрации района, отдела социальной защиты населения и другие.
Приглашенным рассказали о том, как восстановить или обменять паспорт РФ, получить временную или постоянную регистрацию, оформить материальную помощь, получить разрешении на заготовку дров, получить древесина на строительство дома, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии прошёл День поднадзорного
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