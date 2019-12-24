Танкисты в Бурятии уничтожили технику «противника» ночью

Учения проходили совместно с соединениями мотострелковых войск



На полигоне Бурдуны танковые экипажи Бурятии вместе с экипажами боевых машин пехоты ночью уничтожили танки условного противника с закрытых огневых позиций.



Экипажи танков Т-72Б3 отработали задачи по оказанию огневой поддержки наступающим мотострелковым подразделениям.



Стрельба велась штатным артиллерийским выстрелом, а также из крупнокалиберных пулемётов по мишеням, имитирующим бронированную технику условного противника.



В свою очередь, экипажи боевых машин пехоты поразили цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику условного противника, занявшего оборону на переднем крае.



Боевые стрельбы военнослужащими велись ночью с применением трассирующих боеприпасов и приборов ночного видения.



При выполнении огневых задач мотострелки и танкисты отработали слаженность действий экипажей при ведении высокоманёвренного боя, удержание боевых порядков при ведении наступления, организация связи и управления подразделениями, отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.





