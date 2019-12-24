В Иркутске открыли мемориальную доску почётному гражданину

Елизавета Патрушева была заместителем председателя Иркутского горисполкома
24 декабря в Иркутске состоялось торжественное открытие мемориальной доски почётному гражданину города Елизавете Патрушевой. На мероприятии присутствовали родственники Елизаветы Васильевны, представители администрации, почётные граждане города, члены городского Совета ветеранов, городского и областного Совета женщин, автор мемориальной доски – скульптор Наталья Бакут, общественные деятели, горожане.
- Деятельность этой выдающейся женщины многогранна. Где бы она ни трудилась – на производстве или на посту депутата, главным для неё было помогать людям, – отметил заместитель мэра-председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. – Елизавета Васильевна ушла от нас в 2014 году, но иркутяне помнят её самоотверженный труд и эффективную работу на посту заместителя председателя Иркутского горисполкома. Мы продолжаем работу по увековечению памяти почётных граждан Иркутска. В октябре мы установили бюст градоначальника Николая Салацкого. А сегодня открываем мемориальную доску в честь Елизаветы Патрушевой.
Елизавета Патрушева родилась в 1929 году в деревне Захарово Жигаловского района Иркутской области. С 1932 года вместе с семьёй переехала в город Иркутск. Окончила Всесоюзный заочный финансовый институт. В 1953 году избрана первым секретарём Кировского райкома комсомола. С 1955 по 1961 годы была секретарём Иркутского обкома ВЛКСМ. С 1962 по 1969 годы работала директором Иркутской швейной фабрики №1. В 1970 году стала начальником Иркутского управления лёгкой промышленности. В 1970-1975 годы была генеральным директором Иркутского производственного швейного объединения. Затем до 1985 года – заместителем председателя Иркутского горисполкома.
Елизавета Патрушева являлась членом Кировского районного и Иркутского городского комитетов КПСС, депутатом Кировского районного, Иркутского городского и областного Советов народных депутатов. В 1968-1983 годы – член Комитета советских женщин. Была членом правления Иркутского отделения советско-монгольской дружбы общества Япония – СССР. Член Городского совета ветеранов войны и труда, общественного движения «Ветераны комсомола», председатель совета первичной организации ветеранов администрации Иркутска, член общественного совета по наградам при мэре города. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовую доблесть» и медалью Народного Хурала Монголии «Найрамдал».
В 2002 году решением Иркутской городской Думы Елизавете Патрушевой присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска» за многолетний, добросовестный труд, инициативу и существенный вклад в организацию женского движения в городе Иркутске, заслуги в обеспечении социально-экономического развития города и активную общественную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске открыли мемориальную доску почётному гражданину
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