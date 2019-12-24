Они провели обряд наложения тфилин
Исправительную колонию № 8 посетил председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община» Улан-Удэ Андрей Самсонов. Он передал благотворительную посылку от фонда «770». В неё вошли элементы молитвенного облачения иудеев – охранные амулеты в виде коробочек, внутри которых находятся отрывки из Торы - тфилин, молитвенные покрывала - талит гадоль и молитвенные рубахи – талит катан.
Члены общины выразили признательность руководству благотворительного фонда, и федерации еврейских общин России за помощь и поддержку в исполнении религиозных предписаний, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В день Хануки в колонии провели обряд наложения тфилин, который, по словам хазана-настоятеля еврейской общины осуждённых символизирует собой подчинение всех желаний и действий воле всевышнего.
Иудеи из улан-удэнской колонии отпраздновали Хануку
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