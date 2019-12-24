Останки бойца из Иркутской области возвращены на родину

Общество, Фото: пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области

Он погиб в сражении в Смоленской области



Останки бойца из Иркутской области, павшего в сражениях Великой Отечественной войны, возвращены и захоронены в родной земле. Павлов Аркадий Егорович, 1922 года рождения, пропал без вести в июле 1942 года. Его останки нашёл поисковый отряд «Гвардия» в Глинковском районе Смоленской области.



Передача найденных поисковыми отрядами останков воинов состоялась 14 декабря в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска в рамках акции «Дорога домой». Она проходит в ходе реализации соглашения между Смоленской митрополией и Смоленским областным поисковым объединением «Долг».



Всего были переданы останки пяти бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Родственникам воинов вручили медальоны, по которым установлены имена погибших, а также их личные вещи и документы. Настоятель кафедрального собора иерей Владислав Баган и иерей Геннадий Дегтяр совершили литию по усопшим героям. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

