Он погиб в сражении в Смоленской области
Останки бойца из Иркутской области, павшего в сражениях Великой Отечественной войны, возвращены и захоронены в родной земле. Павлов Аркадий Егорович, 1922 года рождения, пропал без вести в июле 1942 года. Его останки нашёл поисковый отряд «Гвардия» в Глинковском районе Смоленской области.
Передача найденных поисковыми отрядами останков воинов состоялась 14 декабря в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска в рамках акции «Дорога домой». Она проходит в ходе реализации соглашения между Смоленской митрополией и Смоленским областным поисковым объединением «Долг».
Всего были переданы останки пяти бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Родственникам воинов вручили медальоны, по которым установлены имена погибших, а также их личные вещи и документы. Настоятель кафедрального собора иерей Владислав Баган и иерей Геннадий Дегтяр совершили литию по усопшим героям. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Останки бойца из Иркутской области возвращены на родину
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это 5 воспитанников Баргузинского, Кабанского и Селенгинского центров помощи
У них две «бронзы» в Новосибирске, и одно «серебро» в Челябинске
В нём приняли участие учащиеся города с 7 по 11 классы
Лауреатами стали 24 человека
Поздравить семью Пининых пришли их дети и внуки
Подарки были получены в рамках акции «75/75» - 75 подарков к 75-летию музея
В Бурятии мать и сын-инвалиды несколько раз отказывались от жилья
Главный приз достался члену сборной России по боксу Людмиле Воронцовой
Год назад испанский путешественник едва не погиб по пути к Байкалу
«Часто зимой хозяин может не рассчитать время прогулки и силы собаки, и питомец переохлаждается», отмечают специалисты
Перепись состоится следующей осенью
Общественница Светлана Будашкаева просит президента исполнить её желание «всего за 700 рублей»
Гражданин Украины попросил убежища в Улан-Удэ
Обладатели госпремии получат по 300 тысяч рублей
Свинку за неимением свободных вольеров подсадили к щенкам, Гуньке и Бро