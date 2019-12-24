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В Иркутской области вручены премии губернатора по культуре и искусству

В Иркутской области вручены премии губернатора по культуре и искусству
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Лауреатами стали 24 человека

В Иркутской области вручены премии губернатора за достижения в области культуры и искусства. Награды 24 победителям вручил временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев.

На конкурс по присуждению премии было представлено 27 заявок, они распределились по восьми направлениям. Отбор кандидатов осуществлялся в два этапа. Профессиональную оценку достижений проводили отборочные комиссии, в состав которых входили независимые эксперты, обладающие высшим профессиональным образованием в сфере культуры и искусства и имеющие значительный опыт работы по данной специальности.

Оценку общественного признания и значительности вклада в культуру проводила комиссия при губернаторе Иркутской области, в состав которой вошли представители исполнительных органов государственной власти региона, представители учреждений культуры, научных и образовательных учреждений, общественности, деятели культуры и искусства.

В итоге по решению конкурсной комиссии было отобрано 24 лауреата по семи направлениям. В этом году среди победителей – архитекторы, фотографы, кинематографисты и деятели искусства.

Именно в 2019 в областных театрах состоялись яркие премьеры спектаклей, было завоёвано множество наград и открыто много новых талантливых людей. Так, премию губернатора Иркутской области по направлению «Исполнительская деятельность» получил творческий коллектив Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова в составе Станислава Мальцева, Оксаны Готовской, Сергея Дубянского и Степана Догадина за создание спектакля «Царь Фёдор Иоаннович».

Обладателями премии в номинации «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» стали Сергей Казанцев за создание цикла произведений живописи «Байкальская сюита» и Татьяна Ларёва за серию «О Сибири и сибиряках: история в картинках».

В номинации «Произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства» за создание цикла произведений декоративно-прикладного искусства «Беседы с писателем. В.Г. Распутин» премией награждён коллектив Наталии и Аркадия Лодяновых.

Премией губернатора также были награждены Юрий Дорохин, Андрей Закаблуковский в номинации «Аудиовизуальные произведения» за создание ролика «Байкал Тотем».

В номинации «Просветительская деятельность» отмечены два коллектива. Владимир Скиф, Евгения Молчанова и Дарья Тимкович удостоены награды за создание издательского проекта «Издание книг: «Живём и помним. Воспоминания о Валентине Распутине», «Сцены звучащий глагол. Воспоминания об Александре Вампилове», «Каменный цветок. Сто поэтов о войне». И Сергей Мирошниченко, Ольга Бельская, Александр Плохотников, Людмила Тихонова и Мария Степанова – за организацию 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина.

Юлий Бравков получил премию губернатора Иркутской области за создание фотокниги по истории города 1975 – 2007 гг. «Усолье-Сибирское. Островки памяти» (II, III части – «Уходящие в легенду, «На ветрах жизни»).

Творческий коллектив в составе Владимира Тихонова, Елены Колгановой, Ирины Калининой, Елены Ладейщиковой и Алексея Бельского удостоен награды по направлению «Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства» за воссоздание архитектуры и интерьеров Приказной избы Илимского острога.

Размер авторской премии составил 200 тысяч рублей, коллективной – 300 тысяч рублей. Общая сумма, предусмотренная на выплату премий в 2019 году, – 2 миллиона 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
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