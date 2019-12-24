 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Декабря

23 Декабря

Популярное

Дети из соццентров Бурятии отправились на ёлку в Москву

Дети из соццентров Бурятии отправились на ёлку в Москву
Общество,  Фото:pixabay.com
Это 5 воспитанников Баргузинского, Кабанского и Селенгинского центров помощи

Пять детей из Бурятии – воспитанники Баргузинского и Кабанского центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Селенгинского центра социальной помощи семье и детям с 24 по 27 декабря примут участие в праздничных мероприятиях в рамках новогодней ёлки министерства просвещения Российской Федерации в городе Москве.

Всего на торжество приедут 802 воспитанника организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 85 субъектов Российской Федерации. Это отличники учёбы, победители различных конкурсных и спортивных мероприятий.

Детей ждёт насыщенная культурная программа: обзорная экскурсия по Москве, вечер знакомств, посещение «Океанариума», ледового шоу «Спящая красавица» с участием олимпийских чемпионов Татьяны Навки, Алины Загитовой и других. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
елка дети оставшиеся без попечения родителей дети находящиеся в трудной жизненной ситуации Бурятия минсоцзащиты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дети из соццентров Бурятии отправились на ёлку в Москву
Дети из соццентров Бурятии отправились на ёлку в Москву
Общество, 24.12.2019
Это 5 воспитанников Баргузинского, Кабанского и Селенгинского центров помощи
Дзюдоисты Иркутской области взяли 3 медали на всероссийских соревнованиях
Дзюдоисты Иркутской области взяли 3 медали на всероссийских соревнованиях
Общество, 24.12.2019
У них две «бронзы» в Новосибирске, и одно «серебро» в Челябинске
В Улан-Удэ подвели итоги детского конкурса «Мир без коррупции!»
В Улан-Удэ подвели итоги детского конкурса «Мир без коррупции!»
Общество, 24.12.2019
В нём приняли участие учащиеся города с 7 по 11 классы
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую свадьбу»
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую свадьбу»
Общество, 24.12.2019
Поздравить семью Пининых пришли их дети и внуки
Национальный музей Бурятии получил в дар 113 экспонатов
Национальный музей Бурятии получил в дар 113 экспонатов
Общество, 24.12.2019
Подарки были получены в рамках акции «75/75» - 75 подарков к 75-летию музея
В Бурятии мать и сын-инвалиды несколько раз отказывались от жилья
В Бурятии мать и сын-инвалиды несколько раз отказывались от жилья
Общество, 24.12.2019
В Бурятии мать и сын-инвалиды несколько раз отказывались от жилья
В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов года
В Улан-Удэ наградили лучших спортсменов года
Общество, 24.12.2019
Главный приз достался члену сборной России по боксу Людмиле Воронцовой
Испанец отправился из Магадана на Байкал на велосипеде
Испанец отправился из Магадана на Байкал на велосипеде
Общество, 24.12.2019
Год назад испанский путешественник едва не погиб по пути к Байкалу
Жителям Бурятии советуют в морозы одевать собак в комбинезоны
Жителям Бурятии советуют в морозы одевать собак в комбинезоны
Общество, 24.12.2019
«Часто зимой хозяин может не рассчитать время прогулки и силы собаки, и питомец переохлаждается», отмечают специалисты
Путина просят купить календарь с обнажёнными бурятскими спортсменами
Путина просят купить календарь с обнажёнными бурятскими спортсменами
Общество, 24.12.2019
Общественница Светлана Будашкаева просит президента исполнить её желание «всего за 700 рублей»
В Бурятии учредят госпремию в области театрального искусства
В Бурятии учредят госпремию в области театрального искусства
Общество, 24.12.2019
Обладатели госпремии получат по 300 тысяч рублей
В Иркутской зоогалерее микропиг подружился с собаками
В Иркутской зоогалерее микропиг подружился с собаками
Общество, 24.12.2019
Свинку за неимением свободных вольеров подсадили к щенкам, Гуньке и Бро

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^