Это 5 воспитанников Баргузинского, Кабанского и Селенгинского центров помощи
Пять детей из Бурятии – воспитанники Баргузинского и Кабанского центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Селенгинского центра социальной помощи семье и детям с 24 по 27 декабря примут участие в праздничных мероприятиях в рамках новогодней ёлки министерства просвещения Российской Федерации в городе Москве.
Всего на торжество приедут 802 воспитанника организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 85 субъектов Российской Федерации. Это отличники учёбы, победители различных конкурсных и спортивных мероприятий.
Детей ждёт насыщенная культурная программа: обзорная экскурсия по Москве, вечер знакомств, посещение «Океанариума», ледового шоу «Спящая красавица» с участием олимпийских чемпионов Татьяны Навки, Алины Загитовой и других. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Дети из соццентров Бурятии отправились на ёлку в Москву
Общество, Фото:
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