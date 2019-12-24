Дети из соццентров Бурятии отправились на ёлку в Москву

Это 5 воспитанников Баргузинского, Кабанского и Селенгинского центров помощи



Пять детей из Бурятии – воспитанники Баргузинского и Кабанского центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Селенгинского центра социальной помощи семье и детям с 24 по 27 декабря примут участие в праздничных мероприятиях в рамках новогодней ёлки министерства просвещения Российской Федерации в городе Москве.



Всего на торжество приедут 802 воспитанника организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 85 субъектов Российской Федерации. Это отличники учёбы, победители различных конкурсных и спортивных мероприятий.



Детей ждёт насыщенная культурная программа: обзорная экскурсия по Москве, вечер знакомств, посещение «Океанариума», ледового шоу «Спящая красавица» с участием олимпийских чемпионов Татьяны Навки, Алины Загитовой и других. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

