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В Улан-Удэ проведут ёлки для детей в трудной жизненной ситуации

В Улан-Удэ проведут ёлки для детей в трудной жизненной ситуации
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также на них пригласят одарённых детей

В Улан-Удэ в городском дворце детского (юношеского) творчества 27 и 28 декабря в 10:30, 13:00, 15:30, а также 2 января в 13:00 и 15:30 состоятся городские новогодние ёлки под патронажем мэра города. Мероприятия пройдут для одарённых детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в городе Улан-Удэ и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях.

Музыкальный спектакль «Сказка возвращается или похищение Белой птицы» увидят 2400 детей. Все артисты – дети. Вокальные и хореографические номера исполняют участники творческих коллективов дворца. Кроме этого, юных зрителей ждёт интерактивная музыкально-игровая программа со скоморохами, Снегурочкой и Дедом Морозом.

При отборе и составлении списков детей директора муниципальных школ и учреждений дополнительного образования руководствуются положением об участии в городской новогодней ёлке под патронажем мэра г. Улан-Удэ. Согласно положению участниками могут стать дети в возрасте от 7 до 17 лет. Приоритетом пользуются дети имеющие достижения в учёбе, спорте, творчестве, общественной жизни, а также школьники социальных категорий. Материалы и список детей-претендентов рассматриваются самими образовательными учреждениями различного типа (включая учреждения культуры и спорта) и направляются в комитет по образованию г. Улан-Удэ.

Детям предоставляются пригласительные билеты на ёлку и возможность получения бесплатных подарков на мероприятии за счёт средств бюджета города. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
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