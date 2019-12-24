В Улан-Удэ подвели итоги детского конкурса «Мир без коррупции!»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ

В нём приняли участие учащиеся города с 7 по 11 классы



В Улан-Удэ подведены итоги открытого городского конкурса детских рисунков и социальных видеороликов «Мир без коррупции!». Конкурс проходит в три этапа с 15 ноября по 27 декабря в рамках мероприятий по профилактике коррупции, пропаганде и просвещения нетерпимости коррупции среди учащихся, их родителей и педагогических коллективов муниципальных общеобразовательных учреждений города.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации города, более 80 рисунков, а также семь социальных видеороликов представили учащиеся школ и учреждений дополнительного образования Улан-Удэ в возрастной категории с 7 по 11 классы.



По итогам конкурса победителями стали:



В конкурсе видеороликов⠀

1 место – школа № 15 (руководитель Озонова О.В.)

2 место – гимназия № 33, учащиеся 10 «а» класса

3 место – дом творчества Советского района «Форус» (руководитель театральной группы «Художественное слова» Маслякова С.Н., методист Мардаева Н.Ц, оператор Плеханов Н.О.)



Поощрительные призы также получили учащиеся 10 «г» класса гимназии № 33, школа № 12, школа № 25 и школа № 42.



В конкурсе рисунков



Возрастная категория 8-11 лет

1 место – Байдыш Ксения (Дом творчества Советского района «Форус», руководитель Ербаева Т.Б.)

2 место – Гомбоева Аяна (Дом творчества Советского района «Форус», руководитель Ербаева Т.Б.)

3 место – Рженева Дарья, (Дом творчества Октябрьского района, ЦДО «Олимп», руководитель Павлова С.М.)



Возрастная категория 12 лет

1 место – Наранцацрал Алтжин (Школа № 25, руководитель Попкова Т.Г.)

2 место – Раднаева Диана (Дом творчества Советского района «Форус», руководитель Чимитова Б.Ц.)

3 место – Ахмедова Мария (Дом творчества Железнодорожного района, руководитель Красноярова Д.М.)



Возрастная категория 13 лет

1 место – Зодбоева Алтана (Лицей № 27, руководитель Андриевская И.А.)

2 место – Мижитова Аяна (Школа № 25, руководитель Попкова Т.Г.)

3 место – Власова Валентина (Лицей № 27, руководитель Андриевская И.А.)



Возрастная категория 14 лет

1 место – Хорошунова Лера (Школа № 64)

2 место – Цыбикова Алина (Дом творчества Октябрьского района, ЦДО «Олимп», руководитель Щербакова Т.В.)

3 место – Семенова Аяна (Дом творчества Октябрьского района, ЦДО «Олимп», руководитель Щербакова Т.В.)



Возрастная категория 15-16 лет

1 место – Дашидылыкова Александра (Школа № 4, руководитель Турчиновская А.А.)

2 место – Цыренова Дари (Дом творчества Октябрьского района, ЦДО «Олимп», руководитель Щербакова Т.В.)

3 место – Леонова Анна (Городской дворец детского и юношеского творчества, руководитель Баландина Л.А.)



Поощрительные призы

1. Трубачеев Барас (Дом творчества Октябрьского района, ЦДО «Тимуровец»)

2. Голайдо Дарья (Дом творчества Октябрьского района, ЦДО «Сосновый Бор»)

3. Жигун Анжелика (Межшкольный учебный центр)

4. Норбоева Алтана (ГДДЮТ)

5. Позднякова Екатерина (Школа № 25)

6. Энхбат Мишээл (Школа № 4)

7. Клипунова Таисия (ГДДЮТ)

8. Гильмидинова Юлия (Гимназия № 33)

