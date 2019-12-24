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В Бурятии осуждённые слепили из снега сделали символ 2020 года

В Бурятии осуждённые слепили из снега сделали символ 2020 года
Общество, 
Снежные городки в колониях стали уже доброй традицией

За несколько недель до нового года в исправительных учреждениях Бурятии появились снежные городки, которых населяют сказочные герои. По канонам восточного гороскопа в этом году во всех учреждениях будут установлены фигуры мышек.

Одними из первых свой снежный городок построили осуждённые из лечебно-исправительной учреждения №5 в Мухоршибирском районе республики.

- Изготовление снежных и ледяных фигур в преддверии новогодних и рождественских праздников стало доброй традицией. За творческий подход и огромную работу при создании снежных городков осуждённые, принимавшие участие в их постройке, будут поощрены благодарностями, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

В начале 2020 года члены жюри подведут итоги конкурса и определят лучших в нескольких номинациях.
осужденные колония
 
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