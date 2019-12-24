В Бурятии осуждённые слепили из снега сделали символ 2020 года

Снежные городки в колониях стали уже доброй традицией



За несколько недель до нового года в исправительных учреждениях Бурятии появились снежные городки, которых населяют сказочные герои. По канонам восточного гороскопа в этом году во всех учреждениях будут установлены фигуры мышек.



Одними из первых свой снежный городок построили осуждённые из лечебно-исправительной учреждения №5 в Мухоршибирском районе республики.



- Изготовление снежных и ледяных фигур в преддверии новогодних и рождественских праздников стало доброй традицией. За творческий подход и огромную работу при создании снежных городков осуждённые, принимавшие участие в их постройке, будут поощрены благодарностями, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



В начале 2020 года члены жюри подведут итоги конкурса и определят лучших в нескольких номинациях.

