В Улан-Удэ супруги отметили «золотую свадьбу»

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Поздравить семью Пининых пришли их дети и внуки



20 декабря во дворце бракосочетания Улан-Удэ прошло чествование золотых юбиляров супружеской жизни – семьи Пининых, Валерия Гавриловича и Валентины Михайловны.



Юбиляры всю свою жизнь посвятили любимой работе: геологии и приборостроительному заводу. Оба супруга являются ветеранами труда.



С круглой датой пришли поздравить Валерия Гавриловича и Валентину Михайловну самые близкие люди – это их дети и внуки. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия.

