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В Улан-Удэ супруги отметили «золотую свадьбу»

В Улан-Удэ супруги отметили «золотую свадьбу»
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Поздравить семью Пининых пришли их дети и внуки

20 декабря во дворце бракосочетания Улан-Удэ прошло чествование золотых юбиляров супружеской жизни – семьи Пининых, Валерия Гавриловича и Валентины Михайловны.

Юбиляры всю свою жизнь посвятили любимой работе: геологии и приборостроительному заводу. Оба супруга являются ветеранами труда.

С круглой датой пришли поздравить Валерия Гавриловича и Валентину Михайловну самые близкие люди – это их дети и внуки. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия.
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