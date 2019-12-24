Поздравить семью Пининых пришли их дети и внуки
20 декабря во дворце бракосочетания Улан-Удэ прошло чествование золотых юбиляров супружеской жизни – семьи Пининых, Валерия Гавриловича и Валентины Михайловны.
Юбиляры всю свою жизнь посвятили любимой работе: геологии и приборостроительному заводу. Оба супруга являются ветеранами труда.
С круглой датой пришли поздравить Валерия Гавриловича и Валентину Михайловну самые близкие люди – это их дети и внуки. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия.
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую свадьбу»
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