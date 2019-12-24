Праздник прошёл 20 декабря
В городской массовой библиотеке в Северобайкальске 20 декабря прошло мероприятие «Поэзия души и сердца», посвящённое 15-летию со дня создания литературного клуба «Контакт».
- Казалось бы, 15 лет – небольшой срок, но эти годы, наполненные событиями, вписали яркие страницы в творческую жизнь нашего города. На поэтической встрече звучали воспоминания и авторские стихи в исполнении О. Ажичаковой, А. Сысоевой, Т. Байчуриной, Т. Ветровой, Е. Авдеева, Т. Счастливой, В. Дрелюш. Это знакомые всем нам поэты, поэты, которые своим творчеством прославляют наш город, наш северный край, - отметили в отделе культуры администрации Северобайкальска.
В Северобайкальске отметили 15-летие литературного клуба
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