Всем участникам фестиваля вручили дипломы и призы
Команда, представляющая Бурятию, участвовала в городском национальном фестивале «Кухни мира», который состоялся в молодёжном центре Петропавловска-Камчатского.
Свои национальные блюда представили здесь семь команд от национальных диаспор: «Родные напевы» (Российская Федерация); «Бортэ» (Республика Бурятия); «Урарту» (Армения); «Ахмедовы» (Турция); «Урумчи» (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР); «Дан-Хаязы» (Республика Тыва); Ительменская красавица (Камчатский край).
Каждая команда приготовила свои национальные блюда и представила презентационные творческие номера.
Участникам фестиваля вручили дипломы и призы от спонсоров мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Бурятские блюда представили на фестивале «Кухни мира»
Общество, Фото:
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