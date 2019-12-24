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Бурятские блюда представили на фестивале «Кухни мира»

Бурятские блюда представили на фестивале «Кухни мира»
Общество,  Фото:администрация Петропавловск-Камчатского
Всем участникам фестиваля вручили дипломы и призы

Команда, представляющая Бурятию, участвовала в городском национальном фестивале «Кухни мира», который состоялся в молодёжном центре Петропавловска-Камчатского.

Свои национальные блюда представили здесь семь команд от национальных диаспор: «Родные напевы» (Российская Федерация); «Бортэ» (Республика Бурятия); «Урарту» (Армения); «Ахмедовы» (Турция); «Урумчи» (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР); «Дан-Хаязы» (Республика Тыва); Ительменская красавица (Камчатский край).

Каждая команда приготовила свои национальные блюда и представила презентационные творческие номера.

Участникам фестиваля вручили дипломы и призы от спонсоров мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
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