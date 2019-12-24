 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Декабря

23 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ откроется главная ёлка Октябрьского района

В Улан-Удэ откроется главная ёлка Октябрьского района
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зрителей ждут эстафеты и игры

Завтра, 25 декабря, улан-удэнцев приглашают на открытие ёлки Октябрьского района в парк «Юбилейный». Ближе к вечеру здесь начнётся программа «Ёлка в кедах» - активные игры и эстафеты, затем впервые состоится мастер-класс по созданию ледяной скульптуры возле ёлки парка.

Состоится также праздничная программа «Мандариновый забег».

В парке «Юбилейный» возле танцевальной площадки расположился ледовый городок по мотивам сказки «Терем-теремок», в котором предусмотрено семь ледовых скульптур в виде скульптур: терем-горка с цветной крышей, мышь - символ наступающего года, цветные декоративные элементы, мышь, медведь, лиса, заяц - герои сказки «Теремок», цифра 2020, ледяная горка-сыр. Скульптуры Деда Мороза и Снегурочки установлены возле украшенной игрушками и гирляндами новогодней ёлки, которая находится в центре танцевальной площадки. Все ледовые скульптуры и зона ледового городка подсвечены цветными прожекторами и гирляндами.

- Впервые каток залит со стороны улицы Тобольская, недалеко от административного здания. «Небо» катка украшает купол из цветных гирлянд. Помещение для выдачи коньков располагается в гараже административного здания. На катке размещены звуковые трансляторы, новые опоры освещения, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

Возле склада со стороны ТРЦ «Peoplе's park» расположились сборно-разборные горки для детей от 10 лет – трёхметровой высоты, от трёх лет –двухметровой высоты.

За 1,5 недели подрядчики смонтировали и подключили более 3100 метров гирлянд и световой иллюминации. Подсвечены главные аллеи, фонтаны, кованные арки, пруд «Лотос», каток - гирляндой и световой иллюминацией.
новогодние елки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ дошколят поставили на коньки
В Улан-Удэ дошколят поставили на коньки
Общество, 24.12.2019
Ребята катаются во время ежедневных прогулок в детском саду на коньках  
В Бурятии спасатели патрулируют реки
В Бурятии спасатели патрулируют реки
Общество, 24.12.2019
Главная задача – не допустить выход людей и выезд техники на опасные участки
Путин исполнил желание волонтёра из Бурятии
Путин исполнил желание волонтёра из Бурятии
Общество, 24.12.2019
Расплакавшаяся перед Путиным волонтёр отправилась с семьёй в Москву  
В Бурятии сельские врачи спасли впавшую в кому беременную женщину
В Бурятии сельские врачи спасли впавшую в кому беременную женщину
Общество, 24.12.2019
«Эклампсия – самое грозное осложнение беременности у женщины, когда минуты решают всё», отмечают медики
Росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат Восточного округа
Росгвардейцы Бурятии выиграли чемпионат Восточного округа
Общество, 24.12.2019
Бойцы из Бурятии стали лучшими в служебном двоеборье и лыжных гонках  
В Бурятии артиллеристы провели учения
В Бурятии артиллеристы провели учения
Общество, 24.12.2019
Военные отработали навыки по тактической и огневой подготовке
В Бурятии случаев гриппа не зарегистрировано
В Бурятии случаев гриппа не зарегистрировано
Общество, 24.12.2019
В республике от гриппа привили свыше 530 тысяч человек
Жителю Бурятии не выплатили зарплату за два месяца
Жителю Бурятии не выплатили зарплату за два месяца
Общество, 24.12.2019
Мужчина обратился в прокуратуру
В Бурятии температура опускалась до -44
В Бурятии температура опускалась до -44
Общество, 24.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике преимущественно без осадков
На выходных в Бурятии прошло несколько лыжных соревнований
На выходных в Бурятии прошло несколько лыжных соревнований
Общество, 23.12.2019
Они состоялись в Прибайкальском, Кабанском районах и городе Улан-Удэ
На фестивале в Иркутске приз получил 84-летний конькобежец
На фестивале в Иркутске приз получил 84-летний конькобежец
Общество, 23.12.2019
Спортсмены соревновались на дистанциях 300 и 400 метров

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^