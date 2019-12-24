В Улан-Удэ откроется главная ёлка Октябрьского района

Зрителей ждут эстафеты и игры



Завтра, 25 декабря, улан-удэнцев приглашают на открытие ёлки Октябрьского района в парк «Юбилейный». Ближе к вечеру здесь начнётся программа «Ёлка в кедах» - активные игры и эстафеты, затем впервые состоится мастер-класс по созданию ледяной скульптуры возле ёлки парка.



Состоится также праздничная программа «Мандариновый забег».



В парке «Юбилейный» возле танцевальной площадки расположился ледовый городок по мотивам сказки «Терем-теремок», в котором предусмотрено семь ледовых скульптур в виде скульптур: терем-горка с цветной крышей, мышь - символ наступающего года, цветные декоративные элементы, мышь, медведь, лиса, заяц - герои сказки «Теремок», цифра 2020, ледяная горка-сыр. Скульптуры Деда Мороза и Снегурочки установлены возле украшенной игрушками и гирляндами новогодней ёлки, которая находится в центре танцевальной площадки. Все ледовые скульптуры и зона ледового городка подсвечены цветными прожекторами и гирляндами.



- Впервые каток залит со стороны улицы Тобольская, недалеко от административного здания. «Небо» катка украшает купол из цветных гирлянд. Помещение для выдачи коньков располагается в гараже административного здания. На катке размещены звуковые трансляторы, новые опоры освещения, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Возле склада со стороны ТРЦ «Peoplе's park» расположились сборно-разборные горки для детей от 10 лет – трёхметровой высоты, от трёх лет –двухметровой высоты.



За 1,5 недели подрядчики смонтировали и подключили более 3100 метров гирлянд и световой иллюминации. Подсвечены главные аллеи, фонтаны, кованные арки, пруд «Лотос», каток - гирляндой и световой иллюминацией.

