Зрителей ждут эстафеты и игры
Завтра, 25 декабря, улан-удэнцев приглашают на открытие ёлки Октябрьского района в парк «Юбилейный». Ближе к вечеру здесь начнётся программа «Ёлка в кедах» - активные игры и эстафеты, затем впервые состоится мастер-класс по созданию ледяной скульптуры возле ёлки парка.
Состоится также праздничная программа «Мандариновый забег».
В парке «Юбилейный» возле танцевальной площадки расположился ледовый городок по мотивам сказки «Терем-теремок», в котором предусмотрено семь ледовых скульптур в виде скульптур: терем-горка с цветной крышей, мышь - символ наступающего года, цветные декоративные элементы, мышь, медведь, лиса, заяц - герои сказки «Теремок», цифра 2020, ледяная горка-сыр. Скульптуры Деда Мороза и Снегурочки установлены возле украшенной игрушками и гирляндами новогодней ёлки, которая находится в центре танцевальной площадки. Все ледовые скульптуры и зона ледового городка подсвечены цветными прожекторами и гирляндами.
- Впервые каток залит со стороны улицы Тобольская, недалеко от административного здания. «Небо» катка украшает купол из цветных гирлянд. Помещение для выдачи коньков располагается в гараже административного здания. На катке размещены звуковые трансляторы, новые опоры освещения, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Возле склада со стороны ТРЦ «Peoplе's park» расположились сборно-разборные горки для детей от 10 лет – трёхметровой высоты, от трёх лет –двухметровой высоты.
За 1,5 недели подрядчики смонтировали и подключили более 3100 метров гирлянд и световой иллюминации. Подсвечены главные аллеи, фонтаны, кованные арки, пруд «Лотос», каток - гирляндой и световой иллюминацией.
В Улан-Удэ откроется главная ёлка Октябрьского района
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