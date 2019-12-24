В Бурятии случаев гриппа не зарегистрировано

В республике от гриппа привили свыше 530 тысяч человек



В Бурятии привито 532 512 человек, что составляет 54,2% от численности населения. В том числе в рамках национального календаря профилактических прививок привито 515 931 человек, что на 4% больше плана вакцинации.



Вакцинация населения против гриппа завершается.



Заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.







