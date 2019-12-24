В Иркутске работник аэропорта перевёл мошеннику 30 тысяч рублей

Аферист написал ему с аккаунта дочери



В дежурную часть Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте обратился 52-летний работник аэропорта. Он сообщил, что перевёл деньги аферистам.



Выяснилось, что ночью потерпевшему в «Skype» пришло сообщение с аккаунта его дочери с просьбой перевести 30 тысяч рублей. Мужчина перевёл на указанный мошенником номер банковской карты. После этого он позвонил дочери и узнал, что она не писала сообщение ему и денежных средств не просила.



- Сотрудники Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте принимают меры для установления мошенника, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Транспортные полицейские напоминают гражданам, что не стоит переводить деньги по сообщениям от родственников, друзей или других лиц. В случае получения таких сообщений необходимо связать с человеком, попросившим денежные средства, и уточнить о сообщение.









