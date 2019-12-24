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Жителю Бурятии не выплатили зарплату за два месяца

Жителю Бурятии не выплатили зарплату за два месяца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина обратился в прокуратуру

В прокуратуру обратился житель Кижингонского района Бурятии. Он заявил о нарушении его прав на своевременную оплату труда.

Установлено, что заявителю, работающему в сельскохозяйственном потребительском сбытовом кооперативе «Пищевик-Агро», не выплачена заработная плата за август и сентябрь 2019 года. Сумма задолженности составила 19,9 тысяч рублей.

Председателю кооператива внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена, выплачена денежная компенсация за задержку. Руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В отношении работодателя возбуждено административное дело за невыплату заработной платы. Государственной инспекцией труда в Бурятии ему назначен штраф, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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