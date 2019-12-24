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В Бурятии температура опускалась до -44

В Бурятии температура опускалась до -44
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике преимущественно без осадков

Утром местами морозные туманы. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 29-34, местами 39-44, днём 20-25, местами 30-35, по Прибайкалью, южным, юго-западным районам местами ночью 19-24, днём 12-17 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 29-31, днём 23-25 мороза.
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