По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике преимущественно без осадков
Утром местами морозные туманы. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 29-34, местами 39-44, днём 20-25, местами 30-35, по Прибайкалью, южным, юго-западным районам местами ночью 19-24, днём 12-17 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 29-31, днём 23-25 мороза.
В Бурятии температура опускалась до -44
Общество, Фото:
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Общество, 24.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике преимущественно без осадков
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