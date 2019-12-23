На фестивале в Иркутске приз получил 84-летний конькобежец

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Спортсмены соревновались на дистанциях 300 и 400 метров



В Иркутске на стадионе «Труд» 20 декабря прошёл областной фестиваль по конькобежному спорту, в котором приняли участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Братска, Слюдянского, Шелеховского и Нижнеилимского районов. Всего на старт вышло 73 участника в возрасте от 12 до 84 лет.



В личном зачёте спортсмены соревновались в пяти возрастных категориях на дистанции 300 метров. В командной гонке среди смешанных команд на дистанции 400 метров приняли участие три команды.



Победители и призёры личных и командных соревнований награждены грамотами, медалями, кубками и призами от министерства спорта Иркутской области. Специальный приз также получил самый опытный участник фестиваля Юрий Семенович Квитков (84 года).



Фестиваль Иркутской области по конькобежному спорту проводится с целью популяризации и развития этого вида спорта в регионе, преемственности поколений и пропаганды здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

