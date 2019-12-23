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На фестивале в Иркутске приз получил 84-летний конькобежец

На фестивале в Иркутске приз получил 84-летний конькобежец
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Спортсмены соревновались на дистанциях 300 и 400 метров

В Иркутске на стадионе «Труд» 20 декабря прошёл областной фестиваль по конькобежному спорту, в котором приняли участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Братска, Слюдянского, Шелеховского и Нижнеилимского районов. Всего на старт вышло 73 участника в возрасте от 12 до 84 лет.

В личном зачёте спортсмены соревновались в пяти возрастных категориях на дистанции 300 метров. В командной гонке среди смешанных команд на дистанции 400 метров приняли участие три команды.

Победители и призёры личных и командных соревнований награждены грамотами, медалями, кубками и призами от министерства спорта Иркутской области. Специальный приз также получил самый опытный участник фестиваля Юрий Семенович Квитков (84 года).

Фестиваль Иркутской области по конькобежному спорту проводится с целью популяризации и развития этого вида спорта в регионе, преемственности поколений и пропаганды здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
конькобежный спорт спорт Иркутск фестиваль
 
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