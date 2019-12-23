Спортсмены соревновались на дистанциях 300 и 400 метров
В Иркутске на стадионе «Труд» 20 декабря прошёл областной фестиваль по конькобежному спорту, в котором приняли участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Братска, Слюдянского, Шелеховского и Нижнеилимского районов. Всего на старт вышло 73 участника в возрасте от 12 до 84 лет.
В личном зачёте спортсмены соревновались в пяти возрастных категориях на дистанции 300 метров. В командной гонке среди смешанных команд на дистанции 400 метров приняли участие три команды.
Победители и призёры личных и командных соревнований награждены грамотами, медалями, кубками и призами от министерства спорта Иркутской области. Специальный приз также получил самый опытный участник фестиваля Юрий Семенович Квитков (84 года).
Фестиваль Иркутской области по конькобежному спорту проводится с целью популяризации и развития этого вида спорта в регионе, преемственности поколений и пропаганды здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
На фестивале в Иркутске приз получил 84-летний конькобежец
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В конкурсе в сквере имени Кирова участвовало 46 искусственных ёлок
У них 11 медалей всероссийского турнира по киокусинкай «Восточный рубеж»
У него «серебро» кубка Владимира Сальникова
В социально-реабилитационном центре прошла противопожарная акция
В рамках мероприятия пройдёт конкурс на лучшее произведение искусства
У них 3 «золота» и 2 «серебра»
Также были подведены итоги конкурса «Гордость Забайкалья»
В командном зачёте победителем стала Жаргалантуйская средняя школа
В нём участвовали представители Бурятии и Забайкальского края
В финале она победила спортсменку из Узбекистана
Известный актёр призвал бестужевцев «не расслабляться»
Экспериментальная плитка должна пройти проверку на скользкость
В начале вечера артисты театра показали фрагменты из постановки «Ульгэр Show», а после прошло награждение участников проекта
Следующий квартирник намечен на 21 марта 2020 года
Матрёна Фадеевна родилась 22 декабря 1919 года